Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
1 saat önce
Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktıAMASYA - Amasya'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
AMASYA - Amasya
'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.
Direğe çarparak ayağından ve gözünden yaralanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti. Güvercini bulan vatandaşlardan Mustafa Çapraz, "Kuşu, Gümüşlü Camisi'nin bahçesinde bulduk. Gözünden ve ayağından yaralıydı. Milli Parkları aradık. Geldiler, onlara teslim ettik. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.
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