Son Dakika Haberleri: Yaralı Güvercini Polis Kurtardı

Yaralı Güvercini Polis Kurtardı

1 saat önce

Hakkari'de bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

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Hakkari'de bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunan yaban güvercini, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Yaralı güvercinin başından bir an olsun ayrılmayan polis memuru, durumu hakkında bilgi aldı.

İlk tedavisi yapılan güvercinin sağlığına kavuşmasından sonra yaşam alanına tekrar geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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