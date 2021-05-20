Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi - Son Dakika

Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

20.05.2021 22:34
Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi, System.String[]

Antalya' da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Antalya' da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralı şahıs 1 kilometre yürüyerek arkadaşlarından yardım istedi.

Olay Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında bulunan balık çiftliğindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre önce konuşmak için buluşan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonunda Hasan A. (27), Murat K.'nın (27) tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Yürüyerek Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan diğer arkadaşlarının yanına gelen Hasan Y.A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri polis yönlendirildi. Hasan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasan A'nın arkadaşı Hüseyin Altıntaş, "İkisi arkadaşın aralarında tartışma çıkmış. Aralarındaki tartışma büyümüş arkadaş arkadaşa tüfekle ateş etmiş. Yaklaşık 1 km mesafeden yürüyerek yanımıza geldi. Kafasında ve göğsünde saçmalar vardı" dedi. - ANTALYA

Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi
Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi
Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi
Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi
Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

Akdeniz, Antalya, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi - Son Dakika


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