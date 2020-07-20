Yaralı halde 1 km yürüyen adam durakta yığıldı kaldı - Son Dakika

Yaralı halde 1 km yürüyen adam durakta yığıldı kaldı

İstanbul Kağıthane'de bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 kilometre yürüdükten sonra durağa geldi ve banka yığıldı kaldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı adamı kimin vurduğu ve neden vurduğu henüz belirlenmedi.

Kağıthane'de, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre yürüyen bir kişi, gücü tükenince otobüs durağındaki banka yığıldı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüse binmek için Kağıthane Tünel Otobüs Durağı'na gelen vatandaşlar, bacağından yaralanmış bir kişinin bankta yüzüstü yattığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

BACAĞINA NAYLON PARÇASIYLA TURNİKE YAPMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağ bacağından kurşunla yaralandığı belirlenen kişinin bilincinin kapalı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini bekledi. Bacağına naylon parçasıyla turnike yaptığı öğrenilen yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı

TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN VURULDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, İmrahor Caddesi'nde tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi. Bacağına naylonla turnike yapan yaralının, o halde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra aşırı kan kaybı nedeniyle gücü tükenerek otobüs durağındaki banka yığıldığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Okmeydanı, Kağıthane, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde 1 km yürüyen adam durakta yığıldı kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
15:54
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı halde 1 km yürüyen adam durakta yığıldı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]