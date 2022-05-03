Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme - Son Dakika

Olay, önceki gün saat 23.05 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda meydana geldi. Parkta sohbet eden Yusuf T. ve Şehmus K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

"ANNE SAKİN OL, SESİNİ ÇIKARMA"

Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yüzüstü yerde yatan Yusuf T. cep telefonu ile annesini arayıp, "Anne şu anda sırtımdan vuruldum. Deprem Parkı'ndayım, babama sakın söyleme. Sesini çıkarma, sakin ol. Ambulansı aradık" dedi. Kendisini Mücahit isimli bir kişinin sırtından vurduğunu söyleyen Yusuf T., yaşananları annesine anlatıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Telefon görüşmesinden sonra Yusuf T. ve Şehmus K. çevredekilerin yardımıyla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"BU PARKTA SÜREKLİ KAVGA OLUYOR"

Mahalle esnafı Enes Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu. Herkes parka doğru koşmaya başladı. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme geldi. Olayda iki yaralı varmış. Bu parkta sürekli kavga oluyor" dedi.