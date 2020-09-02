Yaralı halde baykuş, sincap ve leylek bulundu - Son Dakika

ISPARTA'da duyarlı vatandaşlar tarafından doğal alanlarda, yaralı olarak, peçeli baykuş, leylek ve sincap bulundu. Yaralı yaban hayvanları, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Isparta'nın farklı doğal alanlarında önceki günlerde üç yaralı yaban hayvanı bulundu. Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı oldukları belirlenen peçeli baykuş, sincap ve leylek, tedavileri için DKMP Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada, yaralı yaban hayvanlarına su ve yiyecek verildikten sonra ön sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrollerde peçeli baykuşun sağ ayağı ile leyleğin gagasının kırık olduğu ve sincabın ise kuyruğunun kopuk olduğu belirlendi.