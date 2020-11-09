Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı - Son Dakika

Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı

09.11.2020 10:32
Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Sıddık Akyel, yavruyken yaralı bir halde bulduğu kaya kartalını bir yıldır besliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Sıddık Akyel, yavruyken yaralı bir halde bulduğu kaya kartalını bir yıldır besliyor. Akyel kartalı doğaya bıraksa da kartal tekrar Akyel'in yanına geliyor. Bir yıldır sürekli aynı yere konan kartal ile Akyel'in dostluğu, yürekleri ısıttı.

Kızıltepe'de yaşayan Sıddık Akyel, tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalın yaralarını sardı ve aradan geçen bir yılda hayvanı besledi. Şimdi 4 kilogram olan kartal, doğaya salınmasına rağmen Akyel'den bir türlü ayrılmıyor. Akyel kartalı doğaya bıraksa da uçan kartal tekrar Akyel'in bulunduğu alana geri geliyor.

Kartalın doğada dolaşıp tekrar yanına geldiğini ifade eden Akyel, "Kaya kartalı, yavruyken burada buldum. Normalde vahşi bir hayvan. Şuan yanımızda evcilleşmiş. Doğada dolaşıyor, istediği yere gidiyor. Akşam olduğunda tekrar yerine geliyor. Geliyor çatının üstüne konuyor. Yanımdan ayrılmıyor" dedi. - MARDİN

Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı
Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı
Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı

Kızıltepe, Kartal, Mardin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaralı halde bulduğu kartalı iyileştirdi, hayvan bir daha yanından ayrılmadı - Son Dakika


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