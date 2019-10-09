Son Dakika Haberleri: Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti
Son Dakika Güncel Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

1 saat önce

Afyonkarahisar'da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti, System.String[]

Afyonkarahisar'da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.


Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Enver Çinkilinç, aracı ile seyir halindeyken yaralı bir kekliğe rastladı. Kekliğin bir sahibinin olabileceğini düşünen Çinkilinç, ilk olarak sosyal medya platformunda sahibini bulmak için duyuruda bulundu. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne başvuran Çinkilinç, yaralı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'a teslim etti. Yaralı keklik, burada bir süre tedavi altına tutulacak.


Alğan, Enver Çinkilinç'e duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı
Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]