Yaralı Halde Bulunan 3 Doğan Tedavi Altına Alındı

Zonguldak' ta yaralı halde bulunan 3 doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Zonguldak' ta yaralı halde bulunan 3 doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.



Zonguldak' ın Kdz. Ereğli ilçesinde 2, Merkez ilçesinde 1 yaralı doğan bulunduğu ihbarını duyarlı vatandaşlardan alan DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü personeli ivedilikle olay yerlerine intikal ettiler. Vatandaşlarca muhafaza altına alınan yaralı doğanlar, ilgili personellerce teslim alındılar. Ardından veteriner kliniğine nakledildiler.



Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenelerinde her 3 doğanın da kanatlarında saçmaların bulunduğu tespit edildi. Kar yağışı ile artan avcılık sonucunda bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması maksadıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerini artıran DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce 2019 yılı ocak ayında 29 şahsa idari yaptırım uygulandı.



Tedavi ve bakım süreçlerinin ardından tümüyle sağlığına kavuşan doğanlar İl Şube Müdürlüğünce yeniden tabiata salınacak, doğada yaşama imkanı bulunmayanlar ise rehabilitasyon merkezinde bakımları devam edecek. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir

2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı