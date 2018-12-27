Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Atmaca Tedavi Edildi

Yaralı Halde Bulunan Atmaca Tedavi Edildi

32 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi.

Yaralı Halde Bulunan Atmaca Tedavi Edildi, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi.

Karasu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bir atmaca bulundu. Veterinere götürülen atmacanın kanadından ve ayağından yaralandığı belirlendi. Yaralı atmaca tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Atmacayı tedavi eden veteriner hekim Hakkı İskender, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:49 Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, Güncel
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