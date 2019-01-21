Yaralı Halde Bulunan Atmaca Tedavi Edildi
1 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.
Karasu ilçesi Kuzuluk
Mahallesi'nde ikamet eden Niyazi Kuruoğlu isimli vatandaş evinin önünde yaralı bir atmaca buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, yaralı kuş veterinere götürüldü. Yaralı atmaca tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Atmacayı tedavi eden veteriner hekim Hamza Ayar, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık. Diğer vatandaşlarımızın da böyle yaralı hayvanları gördüklerinde onları ölüme terk etmemeleri, yetkililere durumu bildirmeleri gerekir" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
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