Yaralı Halde Bulunan Balıkçıla Vatandaşlar Sahip Çıktı
1 saat önce
Yaralı halde bulunan balıkçıla vatandaşlar sahip çıktıÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, buldukları yaralı balıkçıla sahip çıktı.
Yaralı halde bulunan balıkçıla vatandaşlar sahip çıktı
ÇORUM - Çorum
'un Osmancık
ilçesinde vatandaşlar, buldukları yaralı balıkçıla sahip çıktı. Esentepe Mahallesi
'nde yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinde yaralı bir balıkçıl buldu. Ayağından yaralanan balıkçıla ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, ayağını sardıkları kuşu daha sonra bir veterinere götürdü. Yaralı balıkçılın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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