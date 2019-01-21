Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Balıkçıla Vatandaşlar Sahip Çıktı

Yaralı Halde Bulunan Balıkçıla Vatandaşlar Sahip Çıktı

1 saat önce

Yaralı halde bulunan balıkçıla vatandaşlar sahip çıktıÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, buldukları yaralı balıkçıla sahip çıktı.

Yaralı halde bulunan balıkçıla vatandaşlar sahip çıktı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, buldukları yaralı balıkçıla sahip çıktı.
Esentepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinde yaralı bir balıkçıl buldu. Ayağından yaralanan balıkçıla ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, ayağını sardıkları kuşu daha sonra bir veterinere götürdü. Yaralı balıkçılın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Çorum, Osmancık, Güncel
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