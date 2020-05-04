Yaralı halde bulunan baykuş ve bıldırcın kılavuzu tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'da yaralı halde bulunan baykuş ve bıldırcın kılavuzu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen baykuşu teslim aldı.



Milli parklar görevlilerine Meram ilçesine bağlı Hatıp Mahallesi'nde de gözünden yaralı bulunan bir bıldırcın kılavuzu teslim edildi.

Baykuş ve bıldırcın kılavuzu muayene ve tedavilerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine bırakıldı.

Her iki kuşun da tedavisinin tamamlanması sonrasında yeniden doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.