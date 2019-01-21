Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Doğan Tedavi Edildi

Yaralı Halde Bulunan Doğan Tedavi Edildi

20 dakika önce

Yaralı halde bulunan Doğan tedavi edildiSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen doğan tedavi edildi doğal yaşamına bırakıldı.

Yaralı halde bulunan Doğan tedavi edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen doğan tedavi edildi doğal yaşamına bırakıldı.
Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde ikamet eden Niyazi Kuruoğlu isimli vatandaş evinin önünde yaralı bir doğan buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, yaralı doğan veterinere götürüldü. Yaralı doğan tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Doğanı tedavi eden veteriner hekim Hamza Ayar, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık. Diğer vatandaşlarımızın da böyle yaralı hayvanları gördüklerinde, onları ölüme terk etmemeleri, yetkililere durumu bildirmeleri gerekir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Kuzuluk, Sakarya, Karasu, Genel
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