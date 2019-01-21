Yaralı Halde Bulunan Doğan Tedavi Edildi
20 dakika önce
Yaralı halde bulunan Doğan tedavi edildiSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen doğan tedavi edildi doğal yaşamına bırakıldı.
Yaralı halde bulunan Doğan tedavi edildi
SAKARYA - Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen doğan tedavi edildi doğal yaşamına bırakıldı.
Karasu ilçesi Kuzuluk
Mahallesi'nde ikamet eden Niyazi Kuruoğlu isimli vatandaş evinin önünde yaralı bir doğan buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, yaralı doğan veterinere götürüldü. Yaralı doğan tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Doğanı tedavi eden veteriner hekim Hamza Ayar, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık. Diğer vatandaşlarımızın da böyle yaralı hayvanları gördüklerinde, onları ölüme terk etmemeleri, yetkililere durumu bildirmeleri gerekir" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi
Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi