Yaralı halde bulunan doğan tedavi edildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaralı halde bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.



Sorgun'a bağlı Karalık köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından kanadı kırık şekilde bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine getirildi. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan doğan, Yozgat Doğa ve Milli Parklar Şubesine gönderildi.

Sorgun Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, "Vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak müdürlüğümüze getirilen doğana ilk müdahaleyi burada biz yaptık. Sonrasında durumu Yozgat Doğa ve Milli Parklar Şubesine bildirdik. Yozgat'ta tedavisi yapılıp sağlına kavuştuktan sonra doğal ortamına salınacak. Yaralı doğanı bize bildiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.