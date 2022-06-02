Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

02.06.2022 15:34

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı Yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi.

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

SİİRT - Yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi.

Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı'nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece balıkçılı kuşunun Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanmasıyla tekrardan bulunduğu bölgede doğaya salınacağı belirtildi.

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika


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