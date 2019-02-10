Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edildi

Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edildi

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen karaca tedavi edildi.

Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edildi, System.String[]
Bartın'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen karaca tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukaya köyündeki ormanlık alanda karacanın yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine kaldırılan karacanın, tellere takılarak yaralandığı belirlendi.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken tellere takılarak yaralandığını düşündükleri karacanın boynuz ve karnında kesikler olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kandıralı, tedavi ettikleri karacanın, birkaç gün gözlem altında tutulacağını ve ardından doğal ortamına bırakılacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Ulus, Bartın, Güncel
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