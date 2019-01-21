Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Kartal Tedavi Altına Alındı

Yaralı Halde Bulunan Kartal Tedavi Altına Alındı

24 dakika önce

Düzce'de bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Yaralı Halde Bulunan Kartal Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Düzce'de bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinde yaşayan Mehmet Kalaycı, köy yolunda yürürken yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti.

Kalaycı, yaralı halde bulduğu kartalı tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.

Veteriner hekim Gökhan Gürman tarafından ilk müdahalesi yapılarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan kartal, tedavisinin ardından Efteni Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'ne götürülerek doğaya salınacak.

Veteriner Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı kartalın durumunun çok kötü olmadığını söyledi.

Kartalın eski hayatına dönmesi için titizlikle tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Gürman, "Sol kanadında kırık veya çıkık yok. Vücudunun bazı bölümlerinde incinme var. Birkaç gün dinlenme ile durumu atlatacak. Daha sonra tekrar doğaya salınacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Mehmet Kalaycı, Yığılca, Düzce, Kartal, 3. Sayfa
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