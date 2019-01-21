Yaralı Halde Bulunan Kartal Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Düzce'de bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.
Düzce
'de bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yığılca
ilçesinde yaşayan Mehmet Kalaycı
, köy yolunda yürürken yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti.
Kalaycı, yaralı halde bulduğu kartalı tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.
Veteriner Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı kartalın durumunun çok kötü olmadığını ifade etti.
Kartalın eski hayatına geri dönmesi için titizlikle tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Gürman, "Sol kanadında kırık veya çıkık yok. Vücudunun bazı bölümlerinde incilme var. Bir kaç gün dinlenme ile durumu atlatacak inşallah. Daha sonra tekrar doğaya salınacak." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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