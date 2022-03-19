Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

OSMANİYE - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaştan teslim alınan kızıl şahin Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemelerde kuşun sağ kanadında açık yara ve pençesinde yaralı olduğu tespit edildi. Pençesinde kesiklerde olduğu belirlenen kızıl şahin antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavi uygulandı. İlk tedavisi tamamlanan şahin Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altına alındı.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uçma yetisi kazanamayacak olan kızıl şahinin hayvanat bahçesine gönderilecek.