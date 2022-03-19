Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

19.03.2022 09:33

Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

OSMANİYE - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaştan teslim alınan kızıl şahin Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemelerde kuşun sağ kanadında açık yara ve pençesinde yaralı olduğu tespit edildi. Pençesinde kesiklerde olduğu belirlenen kızıl şahin antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavi uygulandı. İlk tedavisi tamamlanan şahin Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altına alındı.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uçma yetisi kazanamayacak olan kızıl şahinin hayvanat bahçesine gönderilecek.

Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Başkan Erdem: 'Vatan aziz şehitlerimize minnettardır' Son dakika haberleri: Başkan Erdem: 'Vatan aziz şehitlerimize minnettardır' Metal levha çalan hırsızlar iş yeri sahibine yakalandı! Yalvar yakar affedilmek istediler Metal levha çalan hırsızlar iş yeri sahibine yakalandı! Yalvar yakar affedilmek istediler

Mustafabeyli, Osmaniye, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 09:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement