Yaralı halde bulunan köpek, tedavi altına alındı - Son Dakika

Karaman'da yol kenarında yaralı halde bulunan köpek Karaman Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere barınağına götürüldü.



Şeyh Edebali Mahallesi Yeni Spor Salonu önünde bir köpeğin yol kenarında yaralı vaziyette yerde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi. Kısa sürede bildirilen adrese gelen Karaman Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayakları kırık olan köpeği alarak tedavisi yapılmak üzere köpek barınağına götürdü. Köpeğin yoldan geçen bir araç tarafından çarpılması sonucu arka ayaklarının kırılmış olabileceği sanılıyor. - KARAMAN