Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde vatandaşlar, yaralı olan ve bitkin halde bulunan koruma altındaki yaban keçisini gördü. Köylüler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçisinin yarasını kontrol etti. Köylülerden alınan koruma altındaki yaban keçisi, ilçede veteriner kontrolünde tedavi altına alındı.