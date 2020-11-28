Kula'da bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Çevre sakinlerince ilçe merkezinde bulunan şahin, Kula Avcılar ve Atıcılar Derneğine getirildi.
Dernek Başkanı Ahmet Özdemir ve Fahri Av Müfettişi Ozan Bedez, şahini veterinere götürülerek ilk tedavisini yaptırdı.
Özdemir, daha sonra şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğinden gelen ekibe teslim etti.
Avlanırken yaralandığı belirtilen şahinin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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