Yaralı halde bulunan şahin, tedaviye alındı
1 saat önce
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:53 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Meriç
ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedaviye alındı.
Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü kırsalında kanadından yaralı olduğu için uçamayan şahini bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne
Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye giden ekipler tarafından Şube Müdürlüğüne getirilen ve veteriner tarafından yapılan kontrolde sol kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, tedaviye alındı. Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
- Edirne
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