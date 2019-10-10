Son Dakika Haberleri: Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı

38 dakika önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sanayi çarşısında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan turna, ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Emniyet amirliğinde 1 gün bakılan turna, haber verilmesi üzerine Milli Parklar personeli tarafından alındı.

Kastamonu'ya getirilerek ilk tedavisi yapılan turna daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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