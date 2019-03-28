Yaralı Halde Bulunan Yavru Yılkı Tayı Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar Akdağ
Tabiat Parkı'nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı. Doğa Korama ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirilen yılkı tayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı
Şube Şefliği ekiplerince teslim alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Yavru tay, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi'nden tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:17 Kaynak: İHA
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