Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulunan Yavru Yılkı Tayı Tedavi Altına Alındı

Yaralı Halde Bulunan Yavru Yılkı Tayı Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı.

Yaralı Halde Bulunan Yavru Yılkı Tayı Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru yılkı tayı tedavi altına alındı. Doğa Korama ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirilen yılkı tayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği ekiplerince teslim alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Yavru tay, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi'nden tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Akdağ, Afyon, Güncel
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