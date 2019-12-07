Son Dakika Haberleri: Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı - Son Dakika

Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan yeşil ağaçkakan, veterinerler tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan yeşil ağaçkakan, veterinerler tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.


Terme ilçesinde bir avcı tarafından kanadından yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan, duyarlı avcı tarafından Ünye'deki veteriner kliniğine getirildi. Daha sonra Veteriner Hekim Filiz Taslı tarafından yeşil ağaçkakanın ilk müdahalesi yapıldı. - SAMSUN

Samsun, Terme, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:08 Kaynak: İHA
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