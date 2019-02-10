Son Dakika Haberleri: Yaralı Halde Bulundu, Gerçek Röntgenle Ortaya Çıktı

Yaralı Halde Bulundu, Gerçek Röntgenle Ortaya Çıktı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi.

Yaralı Halde Bulundu, Gerçek Röntgenle Ortaya Çıktı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan sansarın tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluca yolu üzerinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan sansar İnegöl Belediyesi'ne getirildi. Buradaki görevlilere teslim edilen sansar daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine tedavi edilmek için götürüldü. Görevliler tarafından röntgeni çekilen hayvanın vücudunda saçmalar olduğu görüldü. Tüfekle vurulduğu anlaşılan sansarın tedavisi burada yapıldı. Tedavisinin ardından sansar tekrar doğaya bırakılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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