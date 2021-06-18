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Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi

18.06.2021 11:02

Ümraniye'de bacağından silahla yaralanan sürücü, park halindeki kamyona çarptı. Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybettiği kaydedilen sürücü Durdu Ertürk'ün, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda Durdu Ertürk, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kamyona çarptı.

YARALI HALDE DİREKSİYONA GEÇMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanaması olan sürücünün bacağından silahla yaralandığını belirledi. Nabzı zayıflayan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bir süre kalp masajı yapılan sürücü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü Ertürk hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. K

aza yapan otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı.

Olay yerindeki bir kişi, "Bir ses duyduk, dükkanımızda oturuyorduk. Dışarı çıktık. Baktığımızda arabanın sert bir şekilde kamyonun lastik kısmına vurduğunu gördük" dedi.

Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi

Ümraniye, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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