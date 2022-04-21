Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı

21.04.2022 14:11
Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre ilçelerden Turgutlu sınırlarına bırakılan yaralı haldeki sahipsiz hayvanlar, Geçici Hayvan Bakım Evinde tedavi altına alındı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre ilçelerden Turgutlu sınırlarına bırakılan yaralı haldeki sahipsiz hayvanlar, Geçici Hayvan Bakım Evinde tedavi altına alındı.

Çevre ilçelerden Turgutlu sınırlarına terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı. Kurudere Mahallesi İğneci Mevkisinde terk edilmiş halde bulunan köpeklerin yeni kısırlaştırma ameliyatı oldukları, dikişlerinin alınmadığı ve yaralarının henüz iyileşmediği tespit edildi. Ekipler tarafından toplanan hayvanlar, bakım ve tedavileri yapılmak üzere Geçici Hayvan Bakım Evine getirildi.

Başkan Akın'dan çağrı: "Belediyemiz ile iletişime geçin"

Sahipsiz hayvanların yaralı halde bırakılmasına tepki gösteren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın kısırlaştırma ameliyatının ardından iyileşmesine bile müsaade edilmeden çevre ilçelerden Turgutlu'muzun muhtelif yerlerine bırakıldığını üzüntüyle karşıladım. Sahipsiz canlarımızın hayatta kalmalarını bile umursamayan bu kişileri hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Hemşehrilerimizden bu durumun tekrar yaşanmasını önlemek için gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ediyorum. Bu kişileri gördüğünüzde belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz." - MANİSA

Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı
Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı
Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı
Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı
Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı

YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyesinden 1438 metrekarelik kamulaştırma Turgutlu Belediyesinden 1438 metrekarelik kamulaştırma Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı Turgutlu'da 3. Kitap Günleri törenle başladı

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:46:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement