Son Dakika Haberleri: Yaralı Haldeki Doğana Öğretmenler ve Jandarma Sahip Çıktı

Yaralı Haldeki Doğana Öğretmenler ve Jandarma Sahip Çıktı

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ortaokul müdürü ve yardımcısı tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan doğan, jandarma ekiplerinin yardımıyla tedavi edilmesi için Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Yaralı Haldeki Doğana Öğretmenler ve Jandarma Sahip Çıktı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ortaokul müdürü ve yardımcısı tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan doğan, jandarma ekiplerinin yardımıyla tedavi edilmesi için Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Derince merkezinden İshakcılar İlkokuluna giden okul müdürü Koray Akyazı ve Müdür Yardımcısı Kerim Bakındı, eski İstanbul yolu üzerinde yaralı bir doğan gördüler. Aracı durdurup doğanın yanına giden Akyazı ve Bakındı, kanadından yaralı olan doğanı alarak okula götürdüler. Öğretmenler, ısınması için okulun kalorifer dairesinde bir kutu içerisinde koydukları doğanın tedavisi için Derince İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istediler.

Yardım talebi üzerine okula gelen jandarma ekipleri de yaralı doğanın tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdiler. Kısa sürede okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı doğanı okul teslim aldı. Yaralı olduğu için uçamayan doğanın Milli Parklar Müdürlüğü veterinerleri tarafından yapılacak tedavi sonrasında doğaya salınacağı öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kocaeli, Derince, Jandarma, Güncel
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