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YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR - Son Dakika

YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

22.12.2021 10:33

GAZİANTEP'te memur emeklisi Cemal Güneş (57), 35 yıldır sokak hayvanlarına yardım ediyor.

GAZİANTEP'te memur emeklisi Cemal Güneş (57), 35 yıldır sokak hayvanlarına yardım ediyor. Yolda gördüğü yaralı bir köpeği tedavi ettirerek başladığı serüvenini 35 yıldır sürdüren Güneş, kurucuları arasında olduğu dernek aracılığıyla da yaralanan ya da işkence gören hayvanların tedavisi için seferber oluyor, günlerini kedi ve köpekleri besleyerek geçiriyor.

Memur emeklisi, 1 çocuk babası Cemal Güneş, 35 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken, yolda otomobilin çarptığı yaralı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi. Köpeğin iyileşmesinde katkısı olduğu için mutluluk duyan Güneş, sonraki süreçte de hayvanların gönüllü bakıcısı oldu. Yıllarca hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlenen, yaralı hayvanları tedavi ettiren Güneş, emekli olduktan sonra 2011 yılında Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin kurulmasına da destek oldu.

YARALI KÖPEK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşamını hayvanlara adayan Cemal Güneş, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Son 10 yıldır da dernekleşerek resmi bir şekilde yapıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yaralanan ya da işkence gören hayvanlara ulaşıp tedavilerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Güneş, "30 yıl kamu kurumlarında çalıştım ve sürekli yollarda gelip giderken sokak hayvanlarının yaralandığını, kimsenin sahip çıkmadığını görüyordum. Bu duruma çok üzülürdüm. Çünkü çoğu ya kazaya uğramış, araçlar çarpmış ya da insan şiddetine uğramış oluyordu. Kimse arkasını dahi dönüp bakmıyordu. Benim vicdanım elvermiyordu. Bir gün yaralı bir hayvan gördüm ama duramadım. Eve geldim uyuyamadım, kalkıp, gidip o hayvanı bulup veterinere götürerek tedavi ettirdim. Böylece memuriyet hayatım boyunca yaralı ya da işkence görmüş olan hayvanları kendi imkanlarımla tedavi ettirdim."

EMEKLİ OLDU, DERNEK KURDU

Emekli olduktan sonra hayvanseverlerle dernek kurarak, daha fazla hayvana yardım eli uzattıklarını, boş zamanlarında da kedi ve köpekleri beslediğini anlatan Cemal Güneş, şöyle konuştu:

"Dernek olarak bize ulaşanların ihbarı doğrultusunda yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlarımızı alarak barınağımıza getiriyoruz. Burada veterinerlerimiz tedavilerini gerçekleştiriliyor ve sonraki bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra barınağımızda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında şehrin farklı noktalarında besleme alanları oluşturduk. Her gün bu alanlara giderek beslemelerini yaparak, günü hayvanlarla iç içe geçiriyoruz."

'BU, VİCDAN VE MERHAMET İŞİDİR'

Cemal Güneş, bir canlının yaralarını sarma duygusunun 'tarif edilemez' olduğunu ve ömrünü hayvanların arasında geçirdiğini söyleyerek, "Genelde yaptığımız işten dolayı iyi tepkiler alıyoruz. Özellikle yaralı hayvanlar konusunda daha fazla destek bekliyoruz. Biz, sağlıklı hayvanları sadece besliyoruz. Bunun dışında yaralı ve sakat hayvanların ise tedavi ve bakımlarını üstleniyoruz. Ömrüm, hayvanların içinde geçti. Bu apayrı bir duygu, tamamen vicdan ve merhamet işi. Her hayvanın ayrı bir hikayesi var. Ömrüm yettikçe hayvanlara yardım etmeye devam edeceğim."

YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI HAYVANLARA ADANMIŞ BİR ÖMÜR - Son Dakika


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