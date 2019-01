Yaralı Hayvanları İyileştirip Sıcak Yuvalara Kavuşturuyorlar

- Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlarKONYA - Konya 'da gönüllü bir dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra tamamen iyileşenleri yeni ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmeleri için sahiplendiriyor.Konya'da yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve o günden bu yana pek çok hayvana ev sahipliği yapmış olan Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV), herhangi bir sebepten dolayı yaralanmış olan sokak hayvanlarının tedavilerini yapıp, tamamen iyileşen hayvanlara sıcak bir yuva buluyor. Yemek yiyemeyen hayvanlar serum ve enjektörlerle besleniyor. Dış ortamdan herhangi bir zarar görme ihtimali bulunan hayvanlara ise kuvözde tedavi uygulanıyor.Derneğin ilk zamanlarda sokak hayvanlarına besleme yapmak amacıyla kurulduğunu ancak daha sonra misyonunun değiştiğini belirten Dernek Başkanı Gonca Cansoy, derneğin dışarıdan gelen yaralı hayvanlara bakım ve rehabilite derneğine dönüştüğünü ifade etti. Cansoy, "İnsanlar sokakta buldukları yaralı, trafik kazası geçirmiş yada engelli, kendi hayatını sürdüremeyecek olan hayvanları bizim buraya getiriyorlar, biz burada onların gönüllü veteriner hekimimiz tarafından tedavilerini yaptırıyoruz ve daha sonrasında yuvalandırıyoruz. Engelli kalanlar derneğimizde kalıyor. Tabii yuvalanma şansları çok az. İnsanlar tarafından çok tercih edilmiyor diyelim" şeklinde konuştu."Sahiplenecek olan kişilerin aile olmasına çok özen gösteririz"Sahiplenilebilecek duruma geldiklerinde internet sayfaları sayesinde onlara uygun aileler bulduklarını kaydeden Cansoy, "Kesinlikle ailelere sahiplendirmeyi tercih ediyoruz. Hiçbir öğrenciye, tek başına yaşayana sahiplendirme yapmıyoruz. Sahiplenemeyecek olanlarda burada bizimle yaşıyorlar. Beraber kalıyoruz. Sahiplenecek olan kişilerin aile olmasına çok özen gösteririz. Hatta aile bireylerinin tamamının derneğe gelmesini isteriz. Tek başına gelmiş bir bireye kesinlikle sahiplendirme yapmayız. Ailenin tamamını, bütün üyelerini görmek isteriz ve özellikle bazı sorular sorarız. Daha önce kedi baktılar mı, baktıkları kediye ne oldu gibi sorular sorup ona göre sahiplendirme yaparız" ifadelerini kullandı.Gonca Cansoy, derneğe her türlü hayvan geldiğini, doğal halinde bakabilecekler her hayvanı aldıklarını da söyledi. HAYDOSEV'in tamamen gönüllü bir kuruluş olduğunu dile getiren Cansoy, "Derneğimiz yardımlar sayesinde geçimini sağlıyor. Herhangi bir kurumdan bize bir destek yok tabii ki. Her türlü bağışı kabul ediyoruz. Tıbbi malzemede olabilir, temizlik malzemeleri de olabilir. Bu gelen bağışlarla derneğimizi 6 yıldır ayakta tutuyoruz. 7 gün 24 saat boyunca tabii ki biz sürekli kontrol altındayız. Gelip hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Burada durumu acil yaralı olanlar oluyor. Ziyaret saatimiz 14.00 ile 17.00 arasıdır. Ziyaret etmek isteyenler bu vakitlerde gelip canlarla ilgilenebilirler. Her türlü ilgilenebilirler. Yani bir kaplarını temizlerler ya da severler, ilgilenirler. Burası çok yoğun olduğu için biz daha çok temizlikleriyle ve sağlıklarıyla ilgileniyoruz ama böyle sevme konusunu dışarıdaki gönüllülerimize bırakıyoruz. Derneğimize her zaman bekleriz. Buyursun gelsinler, ziyaret etsinler, buradaki yaralı canları görsünler. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu insanlar tarafından mağdur edilmiş canlılar. Bir çoğu ameliyatlı ve bunların hepsi trafik kazası" diye konuştu.HAYDOSEV üyeleri, sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu derneğinin Konya'daki üyeleri ve gönüllü vatandaşlarla birlikte akşam saatlerinde Karatay İlçesi Aslım Çöplüğü civarındaki sokak hayvanlarına da el uzattı. Yaklaşık 30 kişilik hayvansever grup, soğuk havaların etkili olduğu ve hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiği noktalara yemleme yaptı.