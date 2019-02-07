Son Dakika Haberleri: Yaralı Hayvanların İmdadına Zabıta Yetişti

Yaralı Hayvanların İmdadına Zabıta Yetişti

31 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca ve kedi, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

Yaralı Hayvanların İmdadına Zabıta Yetişti, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca ve kedi, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlara Müdahale Birimi, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce yaralı, sahipsiz, bakıma muhtaç sokak hayvanına sahip çıkan İzmit Zabıtası, havuza düşen bir kedi ile yaralı atmacanın da imdadına yetişti. Fevziye Parkı'nda havuza bir kedi düştüğü ihbarını alan ekipler kısa süre içinde bölgeye gittiler. Havuza düşen kediyi bulunduğu yerden çıkaran görevliler tarafından daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ederek tedavi edilmelerini sağlandı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmit, Zabıta, Yaşam
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