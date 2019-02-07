Yaralı Hayvanların İmdadına Zabıta Yetişti
31 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca ve kedi, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca ve kedi, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Sahipsiz Hayvanlara Müdahale Birimi, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce yaralı, sahipsiz, bakıma muhtaç sokak hayvanına sahip çıkan İzmit Zabıtası, havuza düşen bir kedi ile yaralı atmacanın da imdadına yetişti. Fevziye Parkı'nda havuza bir kedi düştüğü ihbarını alan ekipler kısa süre içinde bölgeye gittiler. Havuza düşen kediyi bulunduğu yerden çıkaran görevliler tarafından daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ederek tedavi edilmelerini sağlandı. - KOCAELİ
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 Kaynak: İHA
Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı
Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
Oğlunu 10 Yıl Boyunca Işıksız Odaya Kapatan Anneyi, Komşuların Duyduğu İnleme Sesleri Ele Verdi