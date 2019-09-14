Son Dakika Haberleri: Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı
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Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı

17 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan ibibik kuşu (Hüdhüd), Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edilmek üzere teslim alındı.

Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan ibibik kuşu (Hüdhüd), Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edilmek üzere teslim alındı.


Kazdağları Milli Parklar Şefliğinden edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde vatandaşların bulduğu ve kanadı kırık olduğu tespit edilen kuş, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Hüdhüd Kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına tekrar bırakılması planlanıyor.


İbibik (Hüdhüd) kuşu hakkında:


"Sıra dışı görünümü nedeni ile birçok kültürün yazıtlarında rastlanılır. Antik Yunan'da kuşların kralı olarak kaleme alınmıştır. 2008'de İsrail'in ulusal kuşu unvanını kazanmıştır. Estonya geleneğinde ötüşü ölümden sonra ile ilişkilendirilir ve bir kişinin öleceğine işaret eder. Pers İmparatorluğu'nda erdemin simgesidir. Simurg'u (Zümrüd-ü Anka) kuşların kralı olarak gösteren kuştur. Mürg-i Süleyman adı ile bilinen hüdhüd, Kur'an-ı Kerim'de kendisine kuş dilinin öğretildiği bilinen Hz. Süleyman peygambere Saba Melikesi Belkıs hakkında haber getirir ve Hz. Süleyman'ın irşad mektubunu Belkıs'a ulaştıran kuş olarak bilinir." - BALIKESİR

Kazdağları, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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