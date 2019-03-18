Son Dakika Haberleri: Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Cuma günü akşam saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde meydana gelmişti. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hayri Sak yönetiminde ki 16 HC 980 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkara şarampole girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Necibe ve İbrahim Sak yaralanmış, yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kazada ağır yaralanan Necibe Sak, sevk edildiği Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

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