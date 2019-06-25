Yaralı kadına vatandaşlardan "güneş koruması"
50 dakika önce
Adana'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, vatandaşlar güneşten korumak için seferber oldu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadını, vatandaşlar güneşten korumak için seferber oldu. Merkez Çukurova
ilçesi Devlet Bahçeli
Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Türkan Tan'a (78) Şule Doğucu yönetimindeki 01 ACS 46 plakalı cip çarptı.
Kazada yaralanan Tan'a ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, ambulans beklerken kadını güneşten kartonla korumaya çalıştı.
Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yaralıyı Seyhan
Devlet Hastanesine kaldırdı.
Doğucu ise ifadesi alınmak üzere Fatih Polis
Merkezine götürüldü.
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