Son Dakika Haberleri: Yaralı Kadına Yoldan Geçen Doktorlar Müdahale Etti

Yaralı Kadına Yoldan Geçen Doktorlar Müdahale Etti

12 dakika önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadına yoldan geçen doktorlar müdahale etti.

Yaralı Kadına Yoldan Geçen Doktorlar Müdahale Etti, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadına yoldan geçen doktorlar müdahale etti.

Turgut Özal Bulvarı'nda Güler G'nin kullandığı 01 AOM 32 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Ekici'ye çarptı.

Yaralanan Ekici'ye ilk müdahale olay yerinden geçen iki doktor tarafından yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Habibe Ekici'yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Adana, Çukurova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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