Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü! Önce darbedildi, sonra aracın içinden sokağa atıldı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesinde yaşanan olayda iddialara göre, alkollü olduğu öğrenilen kadın, bir araç içerisinde darbedilerek sokağa atıldı. Kadının sokak ortasına atıldığını gören çevredeki vatandaşlar, yerde yaralı halde yerde yatan kadının yanına gelerek kadına yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kadının kendisi darbeden kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

''DARBEDİLEREK ARABADAN ATILDI''

Olayı gören Celal Çeçeri, "Arkadaşın dükkanında otururken bir çocuk geldi ve dışarıda bir kadının darbedilerek arabadan atıldığını söyledi. Bizde kadına yardım etmek için yanına gittik. Kadın yerde 'kolum kolum' diyerek bağırıyordu. Biz de çevreden su istedik ve kadın için ve ambulansı aradık. Arkadaşlarıymış kadının kendi söylemesine göre. Bir yerlerden gelirken tartışmışlar ve kendisini sopayla darbettikten sonra arabadan atmışlar" dedi.

''BAĞIRDI KADIN, BENİ KURTARIN''

Olayın başka bir görgü tanığı iste, "Siyah bir araba hızla geldi. Arabanın içerisinde kadını darbederek sokağa attılar. Kadın imdat diye bağırınca biz hemen yardım için koştuk ama kimse yoktu. Darbeden şahıslar kaçmışlardı. Kadını ortaya attılar gittiler. Ambulans geldi kadının kolu ağrıyormuş. Kolunda sorun vardı. Bir saat kadın bağırdı çağırdı 'beni kurtarın' diye" diye konuştu.