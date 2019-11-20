Yaralı kangal köpeği tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı halde bulunan kangal köpeği, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulunan bir vatandaş, evinin bahçesinde yaralı olarak kangal cinsi bir köpek bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpeği Hakkari Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından muayenesi yapılan ve sağ ön ayak kısmında çatlak olduğu tespit edelin Sivas cinsi kangal köpek, burada müşahede altına alındı. - HAKKARİ