Son Dakika Haberleri: Yaralı kangal köpeği tedavi altına alındı
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Yaralı kangal köpeği tedavi altına alındı

6 saat önce

Hakkari'de yaralı halde bulunan kangal köpeği, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı kangal köpeği tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari'de yaralı halde bulunan kangal köpeği, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulunan bir vatandaş, evinin bahçesinde yaralı olarak kangal cinsi bir köpek bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpeği Hakkari Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından muayenesi yapılan ve sağ ön ayak kısmında çatlak olduğu tespit edelin Sivas cinsi kangal köpek, burada müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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