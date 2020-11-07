Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi - Son Dakika

Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi

07.11.2020 10:09
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki orman yangınında alevler arasından yaralı kurtarılan kaplumbağa, bakım ve tedavisinin yapılması için Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki orman yangınında alevler arasından yaralı kurtarılan kaplumbağa, bakım ve tedavisinin yapılması için Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi döşeme mevkiinde 2 gün önce çıkan yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında, orman görevlisi tarafından fark edilerek alevler arasından kurtarılan kaplumbağanın, kabuğunun bir bölümünün yandığı belirlendi. Yangından sonra kritik ilk 24 saati, özel bir veteriner kliniğinde yerel hayvan koruma gönüllülerinin kontrolünde geçiren kaplumbağaya payam (badem) adı verildi.

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Nurcan Kaya (58), kaplumbağanın yanan kabuğunun klinikte antibiyotikli merhemle temizlendiğini söyledi. Kaplumbağanın rahat hareket edebildiğini belirten Kaya, "Datça Orman İşletme şefliğinden teslim aldığımız yaralı kaplumbağaya özel bir veteriner kliniğinde ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Gece boyunca süren endişeli bir bekleyişin ardından, daha sağlıklı ellerde bakımının yapılması için kaplumbağayı Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça şefliğine teslim ettik" dedi.Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu ise yaralı kaplumbağanın kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yangından kurtarılan kaplumbağaya elimizden geleni yapacağız ve bu hayvanı yaşatacağız. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya sağlayacağız. Muğla'da veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli tedavileri yapılacak. Doğaya tekrar adapte olabilmesi için belli bir rehabilitasyon süresi olacak. Uzman veteriner hekimlerimizin vereceği karar doğrultusunda bu sürenin tamamlanmasından sonra yeniden doğal yaşama bırakılacak" diye konuştu.

Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ise doğal hayatta har canın önemine dikkat çekerek, "Hayvanı yaşat ki insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile kaplumbağamızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.


Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı
Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi         
10:02
Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı         
09:01
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı         
08:28
Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı         
08:03
Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü         
01:29
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 10:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei