Son Dakika Haberleri: Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı
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Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

16 dakika önce

Konya'da, çıkan yangında ayağından yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı, System.String[]
Konya'da, çıkan yangında ayağından yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi'ndeki bir boş arazide yakılan kuru otların arasında kalarak ayaklarından yaralandığı belirtilen bir kaplumbağanın bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, yangında alevlerin arasında kalarak ayakları ve vücudunun çeşitli yerleri yanan kaplumbağayı bulan çocukların elinden teslim aldı.
Kaplumbağa tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.
Tedavisi sonrasında kaplumbağanın tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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