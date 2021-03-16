Yaralı karabatağı elleriyle besledi - Son Dakika

Yaralı karabatağı elleriyle besledi
16.03.2021 08:15
ARDAHAN'da yol kenarında uçamayan ve yaralı bir şekilde bulduğu karabatak kuşunu işyerine götüren, Engin Aktürk, elleriyle besledi.
ARDAHAN'da yol kenarında uçamayan ve yaralı bir şekilde bulduğu karabatak kuşunu işyerine götüren, Engin Aktürk, elleriyle besledi.
Ardahan'da balıkçılık yapan Engin Aktürk, aracı ile evinden işyerine giderken yol kenarında hareketsiz duran ve uçamayan bir kuş gördü. Aktürk, yanına gittiği kuşun yaralı karabatak olduğunu farketti. Arabasına aldığı karabatak işyerine getirerek burada su ve yiyecek verdi. Daha sonra su doldurduğu leğene bıraktığı kuşa balık verdi. Bir süre leğen içerisinde yüzen Karabatak kendine gelince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.
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