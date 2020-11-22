Yaralı karaca Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, Eskişehir Hayvanat B??????ahçesi'nde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretçilerin uğrak noktalarından Eskişehir Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda yaban hayvanlarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olarak görev yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, doğada yaralı veya hasta olarak bulunan yaban hayvanlarını, Hayvanat Bahçesi'ne teslim ederek tedavi edilmelerini sağlıyor.

Mihalıççık ilçesinde yaralı bulunan karaca da tedavisi için Eskişehir Hayvanat B??????ahçesi'nin uzman veterinerlerine teslim edildi. Karaca, iyileşmesinin ardından bulunduğu yere bırakılacak.