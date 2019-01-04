Son Dakika Haberleri: Yaralı Karaca İçin Seferber Oldular

Yaralı Karaca İçin Seferber Oldular

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

Yaralı Karaca İçin Seferber Oldular, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesinde yol kenarında yaralı bir karaca gören bir vatandaş, hayvanı aracına alarak Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü.

Bir aracın çarpması sonucu ayağının kırıldığı tespit edilen karaca, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: AA

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