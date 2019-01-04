Yaralı Karaca İçin Seferber Oldular
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.
Manisa
'nın Soma
ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, Kırkağaç
Belediyesi Veteriner Kliniğinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesinde yol kenarında yaralı bir karaca gören bir vatandaş, hayvanı aracına alarak Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü.
Bir aracın çarpması sonucu ayağının kırıldığı tespit edilen karaca, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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