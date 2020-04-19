Yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Koyulhisar- Ordu Mesudiye kara yolu, Taşpınar köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı karaca bulundu.
Vatandaşlar durumu, Koyulhisar Orman İsletme Müdürlüğüne haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı karacaya veteriner kontrolünde ilk tedavisini yaptıktan sonra, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmek üzere, Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.
Vatandaşlar kısa sürede yaralı karacanın yanına gelen yetkililere teşekkür etti.