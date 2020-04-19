Yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Bölgeye gelen ekipler, yaralı karacaya veteriner kontrolünde ilk tedavisini yaptıktan sonra, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmek üzere, Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.

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