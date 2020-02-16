Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

7 saat önce

Artvin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince tedavisi yapılan karaca, yeniden doğal bırakıldı.

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı, System.String[]

Artvin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince tedavisi yapılan karaca, yeniden doğal bırakıldı.


Artvin'in Borçka ilçesindeki Güneşli köyünde yaşayan İsmet Karkiş tarafından bir hafta önce köydeki araba yolunda yaralı bir karaca bulundu. Yaralı karacayı bulan vatandaş Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca 1 hafta boyunca veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan karaca bulunduğu bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.


Karacayı bitkin ve yaralı halde bulan İsmet Karkiş, "Karacayı bulduğumuzda çok bitkin ve yaralıydı. Biz bir gece sahip çıktık. Sonra yetkilileri arayarak onlara teslim ettik. Bir hafta bakımını yaptılar. Bugünde doğaya bırakıyoruz. Doğal yaşamı korumak hepimizin görevi. Milli Parklara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı
CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:37:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]