Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

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Çankırı D-100 kara yolunda otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, ihbarla bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Çarpmanın etkisiyle sağ gözünü kaybeden karaca ameliyata alındı. Tedavisinin ardından iyileşen karaca yaralı bulunduğu bölgede doğaya salındı.


"Gayet iyi herhangi bir sıkıntısı yok"


Veteriner Fakültesinden yapılan açıklamada, "Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden bize geldi. Geldiğinde sağ gözü darbe almıştı ve görmüyordu. Hocalarımızla beraber baktık. Gözünün alınmasına karar verildi. Operasyon yapılarak gözü alındı. Şuan genel durumu gayet iyi herhangi bir sıkıntısı yok. Yeniden müdürlüğümüze ileteceğiz. Araba çarpması gibi duruyordu, direk gözüne darbe almıştı. Kafa kısmından, ağzından ve burnundan kan geliyordu onların da önüne geçildi. Şuan için genel durumumuz gayet iyi" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale Üniversitesi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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