Üye Girişi
YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika

YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

19.02.2022 15:13

HATAY'da bir vatandaşın bahçesine girerken yaralanan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

HATAY'da bir vatandaşın bahçesine girerken yaralanan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Harlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Mahalleye inen bir karaca yavrusu Serkan Uğraş'a ait evin bahçesine girmeye çalışırken demir tellere takılarak yaralandı. Uğraş, yaralı karacayı tellerden kurtararak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yaralı karacaya yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere merkeze götürdü. Karacanın iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI
YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI
YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

YORUMLAR
500
YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaban hayvanlarına vatandaşlardan yem desteği Yaban hayvanlarına vatandaşlardan yem desteği Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement