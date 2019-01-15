Son Dakika Haberleri: Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli

Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli

1 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde tüfekle vurulmuş şekilde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinde tüfekle vurulmuş şekilde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Haydarlı köyü yolu üzerinde yaralı karaca olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek karacaya sahip çıktı. Av tüfeği ile yaralandığı ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen yavru karaca, battaniyeye sarılarak Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bir veteriner hekim tarafından ilk muayenesi ve tedavisi yapılan karaca, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri karacayı av tüfeği ile vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

Jandarma, Giresun, Görele, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresunspor'dan Dünya Devi Barcelona'ya İlginç Teklif: Barça'ya Bekliyoruz Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Dünya Devi Barcelona'ya 'Fındık' Teklifinden Sonra 'Maç' Teklifi! Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:16:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]